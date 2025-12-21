VIDEO: Nechutné správanie trénera Detvy. Po predčasnom konci napadol hráčov súpera

Nepríjemnú dohru mal zápas 28. kola druhej najvyššej Tipos Slovenskej hokejovej ligy medzi Detvou a Skalicou.
Po tom, čo tréner domácich Richard Šechný stiahol v 37. minúte zápasu všetkých hráčov z ľadu, rozhodcovia sa rozhodli v dueli nepokračovať.
Pri odchode hráčov do kabín si však Šechný neudržal nervy na uzde a vliezol na striedačku hostí, kde napadol hráčov.
K trénerovi sa pridaj aj jeden hráč domácich. Situáciu musela napokon upokojiť bezpečnostná služba.
VIDEO: Bitka po zápase Detva - Skalica
Duel rozhodcovia ukončili za stavu 3:0 pre hostí a o konečnom výsledku rozhodne Ligová rada SHL.
Pre Šechného nejde o prvý prešľap v tejto sezóne. V siedmom kole tohto ročníka v zápase proti Leviciam vynadal rozhodcovi Vladimírovi Fridrichovi.
"Už druhýkrát si to do**bal, zariadim, aby si už nikdy nepískal Detve," uvádzalo sa v zápise po zápase.
Šechný dostal za vulgárne vyjadrenie len napomenutie, ktoré bolo vysvetlené takto: "Trest napomenutia bude efektívne plniť výchovnú aj preventívnu funkciu sankcií."