VIDEO: Nechutné správanie trénera Detvy. Po predčasnom konci napadol hráčov súpera

Tréner Detvy Richard Šechný napadol hráčov Skalice.
Sportnet|21. dec 2025 o 20:47
Situáciu musela upokojiť bezpečnostná služba.

Nepríjemnú dohru mal zápas 28. kola druhej najvyššej Tipos Slovenskej hokejovej ligy medzi Detvou a Skalicou.

Po tom, čo tréner domácich Richard Šechný stiahol v 37. minúte zápasu všetkých hráčov z ľadu, rozhodcovia sa rozhodli v dueli nepokračovať.

Pri odchode hráčov do kabín si však Šechný neudržal nervy na uzde a vliezol na striedačku hostí, kde napadol hráčov.

K trénerovi sa pridaj aj jeden hráč domácich. Situáciu musela napokon upokojiť bezpečnostná služba.

VIDEO: Bitka po zápase Detva - Skalica

Duel rozhodcovia ukončili za stavu 3:0 pre hostí a o konečnom výsledku rozhodne Ligová rada SHL.

Pre Šechného nejde o prvý prešľap v tejto sezóne. V siedmom kole tohto ročníka v zápase proti Leviciam vynadal rozhodcovi Vladimírovi Fridrichovi.

"Už druhýkrát si to do**bal, zariadim, aby si už nikdy nepískal Detve," uvádzalo sa v zápise po zápase.

Šechný dostal za vulgárne vyjadrenie len napomenutie, ktoré bolo vysvetlené takto: "Trest napomenutia bude efektívne plniť výchovnú aj preventívnu funkciu sankcií."

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

