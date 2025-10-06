Tréner Detvy vynadal rozhodcovi: Zariadim, aby si nám už nikdy nepískal. Dostal napomenutie

BRATISLAVA. Siedme kolo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) prinieslo súboj medzi Levicami a Detvou. Domáci zvíťazili 4:3 gólom z 57. minúty.
Hráči trénera Richarda Šechného viedli 2:0, neskôr úspešne dotiahli najtesnejší náskok súpera. Napokon z duelu odišli bez jediného bodu.
Frustráciu vyjadril práve kouč Detvy na adresu rozhodcu Vladimíra Fridricha: "Už druhýkrát si to do**bal, zariadim, aby si už nikdy nepískal Detve."
Tieto slová svietia v zápisnici Senátu Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorá incident riešila. Po záverečnom hvizde sa začala aj bitka medzi obomi tábormi. Zapletený do nej bol aj trénerov syn - Richard Šechný mladší.
VIDEO: Zostrih zápasu Levice - Detva
Šechný napokon dostal len napomenutie, ktoré disciplinárka považuje za dostatočné. Uviedla, že "trest napomenutia bude efektívne plniť výchovnú aj preventívnu funkciu sankcií."
Tabuľku vedú Levice so 17 bodmi, Detve patrí 5. pozícia, no má zápas k dobru.