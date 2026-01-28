Detroit si poisťuje defenzívu. Skúsený obranca podpísal novú zmluvu

Ben Chiarot
Ben Chiarot (Autor: TASR/AP)
TASR|28. jan 2026 o 17:00
ShareTweet0

V Detroite pôsobí štvrtú sezónu.

Klub zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings podpísal nový trojročný kontrakt s obrancom Benom Chiarotom v hodnote 11,55 miliónov dolárov. Nová zmluva vojde v platnosť od sezóny 2028/29.

Tridsaťštyriročný Chiarot odohral v prebiehajúcej sezóne 54 zápasov, v ktorých nazbieral 11 bodov (4+7).

V Detroite pôsobí štvrtú sezónu, predtým hral za Floridu, Montreal a do NHL vstúpil v drese Winnipegu.

V základnej časti nastúpil na 777 duelov s bilanciou 49 gólov a 132 asistencií. V 66 stretnutiach play off pridal osem bodov (1+7).

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Ben Chiarot
Ben Chiarot
Detroit si poisťuje defenzívu. Skúsený obranca podpísal novú zmluvu
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Detroit si poisťuje defenzívu. Skúsený obranca podpísal novú zmluvu