Do Banskej Bystrice sa vracia známe meno. Prišiel od najväčšieho rivala

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský hokejista David Stránský sa vracia do HC MONACObet Banská Bystrica.
Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel prvýkrát pod Urpín v priebehu sezóny 2023/24 a počas uplynulého ročníka sa presunul do konkurenčného Zvolena.
Stránský hokejovo vyrastal v Třinci a v kariére pokračoval pred príchodom na Slovensko v českých druholigových kluboch či v Znojme v nadnárodnej ICEHL.
Za „baranov“ odohral počas predošlého pôsobenia 44 zápasov s bilanciou 1 gól a 11 asistencií. Charakterizuje sa skôr ako defenzívny obranca.
„Je to skvelý pocit, byť späť v tejto organizácii. Na moje predošlé pôsobenie mám veľa krásnych spomienok a som presvedčený, že tím má veľký potenciál.
Tiež verím, že s podporou našich fantastických fanúšikov na tribúnach dokážeme predvádzať stabilné výkony a priniesť radosť všetkým, ktorí žijú bystrickým hokejom.
Môj osobný cieľ je jednoduchý, každý deň na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať. Chcem hľadať spôsoby, ako byť lepší, a tým čo najviac pomôcť tímu k dosahovaniu našich spoločných cieľov," povedal Stránský pre klubový web banskobystrického klubu.
K novej akvizícii sa vyjadril Ľuboš Pisár, generálny manažér športovej časti klubu: „David sa vracia do nášho klubu po minulej sezóne. Vieme, čo od neho môžeme očakávať – prináša dobrý pohyb, spoľahlivé korčuľovanie a rozvahu s pukom.
Navyše je hráč, ktorý výborne zapadne do kabíny a do štýlu hry, ktorým sa chceme prezentovať. Reagujeme na zranenia v našich obranných radoch, ktoré sa začali hromadiť.
Zároveň počas augusta lepšie spoznávame náš novo sa tvoriaci tím a spolu s trénermi vidíme, kde sa potrebujeme posunúť nielen tréningom, ale aj doplnením kádra.
Podpisy Justina Leeho a Davida Stránského sú preto pre nás dôležité kroky a zároveň naďalej pracujeme na tom, aby sme našli centra, ktorý zvýši kvalitu našej ofenzívy."
Úvodný zápas v novej sezóne Tipsport ligy bude mať pre Stránského špeciálnu príchuť.
„Barani“ sa totiž v piatok 19. septembra stretnú na domácom ľade s rivalom zo Zvolena, kde nový obranca Banskej Bystrice naposledy pôsobil.