VIDEO: Pastrňák v NHL píše českú históriu. Pred sebou má už len Jágra

David Pastrňák a Elias Lindholm
David Pastrňák a Elias Lindholm (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
ČTK|7. jan 2026 o 09:51
Útočník Bostonu nastrieľal už 410 gólov.

Hokejista David Pastrňák sa stal druhým najlepším českým strelcom v histórii NHL.

V dueli proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svoju bilanciu na 410 gólov a osamostatnil sa na druhom mieste pred Patrikom Eliášom, ktorý počas svojej kariéry nastrieľal 408 presných zásahov.

Pastrňák sa v historických štatistikách českých hokejistov pozerá na chrbát iba zdanlivo nedostihnuteľnému Jaromírovi Jágrovi, ktorý sa presadil 766-krát a je štvrtým najlepším strelcom ligovej histórie.

Pastrňákovi na prekonanie Eliáša stačilo iba 794 zápasov a s tempom, ktoré nastavil, by v budúcnosti mohol atakovať aj Jágrovo postavenie na čele poradia. Havířovský rodák si drží priemer 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohľade dokonca lepší ako Jágr. V prospech ikonickej osemdesiatky ale hrá dlhovekosť.

Ak by kanonier Bostonu chcel myslieť na posun do čela historických tabuliek, musel by udržať svoj strelecký priemer aj v ďalších ôsmich sezónach, teda takmer do svojich 38 rokov.

V aktuálnej sezóne vylepšil Pastrňák svoju bilanciu na 19 gólov a delí sa s Martinom Nečasom o pozíciu najlepšieho českého strelca v lige. Proti Seattlu sa presadil v prvej aj v druhej tretine, prehru 4:7 ale neodvrátil.

