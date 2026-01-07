    Dánsko chce po MS prekvapiť aj na olympiáde. Pomôže mu sedem hráčov z NHL

    Hokejista Dánska Nick Olesen (95) sa teší so spoluhráčmi po strelení víťazného gólu vo štvrťfinálovom zápase Dánsko - Kanada.
    CTK|7. jan 2026 o 13:55
    Dáni sa na ZOH predstavia v skupine C.

    V nominácii dánskych hokejistov na olympijské hry v Miláne je aj útočník Nick Olesen z Českých Budějovíc.

    Hrdina štvrťfinále minuloročných majstrovstiev sveta doma v Herningu proti Kanade patrí medzi dvadsiatku hráčov, ktorá sa na šampionáte podieľala na historickom štvrtom mieste Dánov.

    V kádri švédskeho kouča Mikaela Gatha je sedem hokejistov patriacich klubom v NHL, z ktorých trio v súčasnosti pôsobí na farmách v AHL.

    Kvarteto stabilných hráčov v NHL - brankár Frederik Andersen z Caroliny a útočníci Oliver Björkstrand z Tampa Bay, Nikolaj Ehlers z Winnipegu a Lars Eller z Ottawy - sa objavilo už v prvej šestke nominovaných v polovici júna.

    Spolu s nimi mali istotu aj útočník Jonas Roendbjerg a 34-ročný bek Jesper Jensen Aabo z Klagenfurtu, dánsky kapitán z posledných podujatí.

    Roendbjerg má z minulých sezón 76 stretnutí v NHL za Vegas, ale v tomto ročníku hrá za Henderson v AHL.

    Medzi 19 novozaradenými hráčmi je aj gólman Mads Soegaard, ktorý chytá na farme Ottawy v Belleville. V NHL v drese Seantors sa v predchádzajúcich ročných predstavil v 29 dueloch.

    Dvadsaťročný útočník Oscar Fisker Moelgaard v tejto sezóne debutoval v NHL vo farbách Seattlu a v dvoch dueloch zaznamenal jednu asistenciu, inak hrá v záložnom tíme Coachella Valley.

    36-ročný Eller v roku 2018 získal Stanleyho pohár s Washingtonom, čo sa mu podarilo ako doteraz jedinému Dánovi. Do NHL nazreli v minulosti z výberu pre Miláno tiež bek Oliver Lauridsen a útočníci Joachim Blichfeld, Nicklas Jensen, Patrick Russell a Alexander True.

    Vlani na úspešnom šampionáte v Herningu a v Štokholme neboli len brankári Andersen so Soegaardom a útočníci Björkstrand, Eller a Frederik Storm z Kolína nad Rýnom.

    Štrnástka hráčov vrátane Olesena sa predstavila na minulej olympiáde v Pekingu, kde Dáni pri svojom debute skončili siedmi.

    Prvýkrát pod piatimi kruhmi budú hrať Andersen so Soegaardom, bek Anders Koch a forvardi Björkstrand, Blichfeld, Ehlers, Eller, Moelgaard, Roendbjerg, True a Christian Wejse.

    Dáni vstúpia do turnaja vo štvrtok 12. februára proti Nemecku. O dva dni neskôr ich čakajú v základnej C-skupine Spojené štáty americké a v nedeľu 15. februára zmerajú sily s Lotyšskom.

    Nominácia Dánska na olympijské hry v Miláne

    Brankári: Frederik Andersen (Carolina / NHL), Frederik Dichow Nissen (HV 71 / Švéd.), Mads Soegaard (Belleville / AHL),

    Obrancovia: Phillip Bruggisser, Nicholas B. Jensen (obaja Bremerhaven/Nem.), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Graz/ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn/Nem.), Markus Lauridsen (Pustertal/ICEHL Mohanem/Nem.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fin.),

    Útočníci: Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen (obaja Herning), Patrick Russell, Frederik Storm (obaja Kolín nad Rýnom/Nem.), Mikkel Aagaard (Skelleftea AIK/Švéd.), Oliver Björkstrand (Tampa Bay/NHL), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fin.), Nikolaj Ehlers (Carolina/NHL), Lars Eller (Ottawa/NHL), Nicklas Jensen (Rapperspara Tampere/Fin.), Coachella Valley/AHL), Nick Olesen (České Budějovice/ČR), Jonas Roendbjerg (Henderson/AHL), Alexander True (Jyväskylä/Fin.), Christian Wejse (Bremerhaven/Nem. ).

    ZOH 2026 Hokej

    Moritz Seider v drese Nemecka.
