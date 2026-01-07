Dánsko chce po MS prekvapiť aj na olympiáde. Pomôže mu sedem hráčov z NHL

V nominácii dánskych hokejistov na olympijské hry v Miláne je aj útočník Nick Olesen z Českých Budějovíc.
Hrdina štvrťfinále minuloročných majstrovstiev sveta doma v Herningu proti Kanade patrí medzi dvadsiatku hráčov, ktorá sa na šampionáte podieľala na historickom štvrtom mieste Dánov.
V kádri švédskeho kouča Mikaela Gatha je sedem hokejistov patriacich klubom v NHL, z ktorých trio v súčasnosti pôsobí na farmách v AHL.
Kvarteto stabilných hráčov v NHL - brankár Frederik Andersen z Caroliny a útočníci Oliver Björkstrand z Tampa Bay, Nikolaj Ehlers z Winnipegu a Lars Eller z Ottawy - sa objavilo už v prvej šestke nominovaných v polovici júna.
Spolu s nimi mali istotu aj útočník Jonas Roendbjerg a 34-ročný bek Jesper Jensen Aabo z Klagenfurtu, dánsky kapitán z posledných podujatí.
Roendbjerg má z minulých sezón 76 stretnutí v NHL za Vegas, ale v tomto ročníku hrá za Henderson v AHL.
Medzi 19 novozaradenými hráčmi je aj gólman Mads Soegaard, ktorý chytá na farme Ottawy v Belleville. V NHL v drese Seantors sa v predchádzajúcich ročných predstavil v 29 dueloch.
Dvadsaťročný útočník Oscar Fisker Moelgaard v tejto sezóne debutoval v NHL vo farbách Seattlu a v dvoch dueloch zaznamenal jednu asistenciu, inak hrá v záložnom tíme Coachella Valley.
36-ročný Eller v roku 2018 získal Stanleyho pohár s Washingtonom, čo sa mu podarilo ako doteraz jedinému Dánovi. Do NHL nazreli v minulosti z výberu pre Miláno tiež bek Oliver Lauridsen a útočníci Joachim Blichfeld, Nicklas Jensen, Patrick Russell a Alexander True.
Vlani na úspešnom šampionáte v Herningu a v Štokholme neboli len brankári Andersen so Soegaardom a útočníci Björkstrand, Eller a Frederik Storm z Kolína nad Rýnom.
Štrnástka hráčov vrátane Olesena sa predstavila na minulej olympiáde v Pekingu, kde Dáni pri svojom debute skončili siedmi.
Prvýkrát pod piatimi kruhmi budú hrať Andersen so Soegaardom, bek Anders Koch a forvardi Björkstrand, Blichfeld, Ehlers, Eller, Moelgaard, Roendbjerg, True a Christian Wejse.
Dáni vstúpia do turnaja vo štvrtok 12. februára proti Nemecku. O dva dni neskôr ich čakajú v základnej C-skupine Spojené štáty americké a v nedeľu 15. februára zmerajú sily s Lotyšskom.
Nominácia Dánska na olympijské hry v Miláne
Brankári: Frederik Andersen (Carolina / NHL), Frederik Dichow Nissen (HV 71 / Švéd.), Mads Soegaard (Belleville / AHL),
Obrancovia: Phillip Bruggisser, Nicholas B. Jensen (obaja Bremerhaven/Nem.), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Graz/ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn/Nem.), Markus Lauridsen (Pustertal/ICEHL Mohanem/Nem.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fin.),
Útočníci: Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen (obaja Herning), Patrick Russell, Frederik Storm (obaja Kolín nad Rýnom/Nem.), Mikkel Aagaard (Skelleftea AIK/Švéd.), Oliver Björkstrand (Tampa Bay/NHL), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fin.), Nikolaj Ehlers (Carolina/NHL), Lars Eller (Ottawa/NHL), Nicklas Jensen (Rapperspara Tampere/Fin.), Coachella Valley/AHL), Nick Olesen (České Budějovice/ČR), Jonas Roendbjerg (Henderson/AHL), Alexander True (Jyväskylä/Fin.), Christian Wejse (Bremerhaven/Nem. ).