ONLINE: Dánsko - Česko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Dánsko a Česko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Dánsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
28.12.2025 o 02:30
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Hezkou hokejovou noc všem fanouškům! Český tým má před sebou druhé utkání na letošním MS juniorů, ve kterém vyzve Dánsko.
Český výběr vstoupil do turnaje soubojem s Kanadou. Po první třetině sice prohrával 1:2, ale ve druhé třetině dokázal skóre otočit. Kanadě se do pauzy podařilo srovnat a ve třetí části znovu obrátit vývoj utkání a vedení už udržela. Češi se dokázali přiblížit na rozdíl jediného gólu, ale při risku bez brankáře inkasovali ještě jednou a prohráli 5:7. Kanada tak českému výběru vrátila poslední dvě čtvrtfinálové porážky. Dvakrát za náš národní tým skóroval Tomáš Poletín.
Také Dánové vstoupili do turnaje porážkou, když nestačili v severském derby na obhájce stříbra z Finska. Finové od začátku utkání jasně dominovali a už po první třetině vedli 3:1. Ve druhé třetině pak tým Suomi přidal další tři góly. Alespoň v poslední třetině Dánové Finy potrápili a ještě jednou skórovali, ale na víc už se nezmohli a padli poměrem 2:6. Finsko hned dvakrát využilo přesilovku a Dánové jednou.
Vzájemné zápasy
Česko a Dánsko se na juniorských MS potkalo 5x a pouze jednou ztratil český tým body, konkrétně při mistrovství světa 29.12. 2016, kdy Češi prohráli 2:3 v prodloužení. Ve všech ostatních utkáních vždy náš tým vyhrál. Poslední utkání v rámci MS se odehrálo 31.12. 2018, kdy Česko v základní skupině porazilo Dány 4:0 po gólech Jakuba Lauka, Martina Nečase, Martina Kauta a Filipa Krále. V české brance tehdy stál Lukáš Dostál.
Úvodní buly padne ve 3M Areně krátce po 2:30 a já všem přeji příjemnou zábavu.
Český výběr vstoupil do turnaje soubojem s Kanadou. Po první třetině sice prohrával 1:2, ale ve druhé třetině dokázal skóre otočit. Kanadě se do pauzy podařilo srovnat a ve třetí části znovu obrátit vývoj utkání a vedení už udržela. Češi se dokázali přiblížit na rozdíl jediného gólu, ale při risku bez brankáře inkasovali ještě jednou a prohráli 5:7. Kanada tak českému výběru vrátila poslední dvě čtvrtfinálové porážky. Dvakrát za náš národní tým skóroval Tomáš Poletín.
Také Dánové vstoupili do turnaje porážkou, když nestačili v severském derby na obhájce stříbra z Finska. Finové od začátku utkání jasně dominovali a už po první třetině vedli 3:1. Ve druhé třetině pak tým Suomi přidal další tři góly. Alespoň v poslední třetině Dánové Finy potrápili a ještě jednou skórovali, ale na víc už se nezmohli a padli poměrem 2:6. Finsko hned dvakrát využilo přesilovku a Dánové jednou.
Vzájemné zápasy
Česko a Dánsko se na juniorských MS potkalo 5x a pouze jednou ztratil český tým body, konkrétně při mistrovství světa 29.12. 2016, kdy Češi prohráli 2:3 v prodloužení. Ve všech ostatních utkáních vždy náš tým vyhrál. Poslední utkání v rámci MS se odehrálo 31.12. 2018, kdy Česko v základní skupině porazilo Dány 4:0 po gólech Jakuba Lauka, Martina Nečase, Martina Kauta a Filipa Krále. V české brance tehdy stál Lukáš Dostál.
Úvodní buly padne ve 3M Areně krátce po 2:30 a já všem přeji příjemnou zábavu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:30.