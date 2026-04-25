Philadelphia pred domácim mečbalom tŕpne. Český hrdina už dva dni netrénoval

Daniel Vladař s poranenou rukou vynechal dva tréningy a stále nie je isté, či hokejistom Flyers pomôže vo štvrtom zápase série s Pittsburghom.
Český gólman v play-off vychytal tri víťazstvá, úspešnosť zákrokov má 94,6 percenta a už dnes doma môže Philadelphia oslavovať postup do štvrťfinále NHL.
Tréner Rick Tocchet v piatok novinárom povedal, že sa o Vladařovom štarte rozhodne až pred stretnutím.
"Zatiaľ nevieme, či bude môcť Dan nastúpiť do štvrtého zápasu. Dva dni odpočinku by mu ale mohli pomôcť," povedal Tocchet.
Dvadsaťosemročný Vladař v utorok 28 úspešnými zákrokmi doviedol Flyers k tretiemu bodu série proti Penguins. Vychytal ich zatiaľ pri výhrach 5:2, 3:0 a 3:2.
Pravú ruku si poranil pri zrážke so súperom v tretej tretine. Potom v prerušenej hre vykorčuľoval za bránku a v predklone si držal poranené miesto. S novinármi nehovoril a zamieril na ošetrenie.
Ak by dnes nemohol nastúpiť, šancu by dostal Švéd Samuel Ersson.