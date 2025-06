Poprad angažoval slovenského brankára so svetlou budúcnosťou. Prichádza zo zámoria

V roku 2023 bol Slávik súčasťou slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov.

„Sme radi, že sme sa s Damianom dohodli. V spojení sme boli dlhšiu dobu. Hľadali sme gólmana na doplnenie našej dvojice.

Je to brankár so svetlou budúcnosťou a my sa mu pokúsime pomôcť napredovať v kariére. Vítam ho v Poprade a prajem všetko dobré,“ dodal športový riaditeľ klubu Július Koval.