Dvorský sa dočkal. So St. Louis podpísal nováčikovský kontrakt

Oznámil to prezident hokejových operácií generálny manažér klubu Doug Armstrong.

V minulej sezóne pôsobil v drese AIK Štokholm v druhej najvyššej švédskej súťaži HockeyAllsvenskan. V 38 zápasoch zaznamenal 14 bodov za 6 gólov a 8 asistencií.

V novej sezóne by sa mal posunúť do najvyššej švédskej ligy SHL, keďže ešte pred draftom podpísal dvojročnú zmluvu s IK Oskarshamn.

Dvorský strávil doterajšiu kariéru takmer výlučne vo Švédsku, s výnimkou krátkeho pôsobenia v doraste Zvolena a A-mužstve Banskej Bystrice.

Osemnásťročný center bol na tohtoročných MS v hokeji do 18 rokov líder slovenského tímu a dostal sa aj do All Star tímu šampionátu, keď v siedmich zápasoch nazbieral 13 bodov za 8 gólov a 5 asistencií.