VIDEO: Čakal od januára. Dvorský sa vrátil do zostavy a strelil jubilejný gól

Dalibor Dvorský, Jordan Binnington a Brad Lambert.
Dalibor Dvorský, Jordan Binnington a Brad Lambert. (Autor: TASR/Tha Canadian Press via AP)
Sportnet|15. mar 2026 o 22:05
Dvorský znížil skóre proti Winnipegu.

NHL - základná časť

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Góly: 3. H. Fleury (Lambert, M. Barron), 8. Scheifele (Morrissey), 52. Connor (Barron, Fleury) – 46. Dvorský (Berggren, Suter), 60. Holloway (Mailloux, Sunggerud)

Brankári: Comrie - Binnington, strely na bránku: 16:31

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný desiaty gól v sezóne NHL. Útočník sa presadil v zápase St. Louis Blues na ľade Winnipegu Jets, keď znížil skóre na 1:2.

Dvorský využil voľný priestor pred brankárom a prekonal Erica Comrieho po prečíslení svojho tímu.

Pre slovenského útočníka ide o desiaty gól v sezóny, no prvý od 25. januára, keď sa presadil proti Los Angeles Kings.

VIDEO: Gól Dalibora Dvorského

Na konte má aj šesť asistencií a dokopy šestnásť kanadských bodov. Tréner nechal Dvorského v predošlom zápase proti Edmontonu Oilers len na striedačke.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Dalibor Dvorský, Jordan Binnington a Brad Lambert.
Dalibor Dvorský, Jordan Binnington a Brad Lambert.
VIDEO: Čakal od januára. Dvorský sa vrátil do zostavy a strelil jubilejný gól
