VIDEO: Čakal od januára. Dvorský sa vrátil do zostavy a strelil jubilejný gól

NHL - základná časť
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly: 3. H. Fleury (Lambert, M. Barron), 8. Scheifele (Morrissey), 52. Connor (Barron, Fleury) – 46. Dvorský (Berggren, Suter), 60. Holloway (Mailloux, Sunggerud)
Brankári: Comrie - Binnington, strely na bránku: 16:31
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný desiaty gól v sezóne NHL. Útočník sa presadil v zápase St. Louis Blues na ľade Winnipegu Jets, keď znížil skóre na 1:2.
Dvorský využil voľný priestor pred brankárom a prekonal Erica Comrieho po prečíslení svojho tímu.
Pre slovenského útočníka ide o desiaty gól v sezóny, no prvý od 25. januára, keď sa presadil proti Los Angeles Kings.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského
Na konte má aj šesť asistencií a dokopy šestnásť kanadských bodov. Tréner nechal Dvorského v predošlom zápase proti Edmontonu Oilers len na striedačke.
