Geniálny ťah alebo šťastie? Tréner CSKA Moskva v predĺžení odvolal brankára a vyhrali

Fjodorov sa k netradičnému kroku odhodlal v pondelkovom zápase na ľade mestského rivala Dinama Moskva.

Po tom, čo sa domáci dopustili zakázaného uvoľnenia, odvolal tréner CSKA z bránky Ivana Fedotova a Nikita Nesterov vzápätí po vhadzovaní rozhodol o triumfe 3:2.

Predtým v domácom zápase 2. decembra rozhodol po podobnej situácii o triumfe CSKA útočník Michail Grigorenko.

"Fjodorov si to môže dovoliť, jeho mužstvo je na prvom mieste. Nemyslím si, že to bude praktizovať v play off, aj keď je pravda, že tam sa predĺženie nehrá 3 na 3. Ale aj keby sa hralo, nedovolil by si to," uviedol pre championat.com hokejový expert Leonid Weisfeld.