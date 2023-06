Bedard je najlepším hráčom sezóny podľa IIHF. Obrovská pocta, povedal

"Je to taká obrovská pocta. Neviem, ako to porovnať s ostatnými, ktoré som dostal. Je to neuveriteľné, že som dostal toto ocenenie v konkurencii so všetkými neuveriteľnými hráčmi, ktorí v tejto sezóne súťažili v IIHF," povedal Bedard, ktorého by si mal v blížiacom sa vstupnom drafte NHL v Nashville (28.-29. júna) vybrať z prvého miesta klub Chicago Blackhawks, víťaz nedávnej draftovej lotérie.