Colorado a Nashville sa dohodli na výmene. Víťaza Stanley Cupu čaká nová výzva

Útočník Ross Colton bude hrať od budúcej sezóny NHL za Nashville. Do tímu Predators vymenilo víťaza Stanleyho pohára z roku 2021 Colorado, ktoré za neho dostalo voľby v treťom kole draftu tento a v budúcom roku.
Oba kluby si vymenili tiež gólmanov: do Nashvillu ide Isak Posch, opačným smerom Magnus Chrona. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Dvadsaťdeväťročný Colton má pred sebou posledný rok zo štvorročného kontraktu na celkovo 16 miliónov dolárov. V uplynulom ročníku nastúpil do 73 zápasov základnej časti a pripísal si 24 bodov za deväť gólov a 15 asistencií. V play off pridal 11 štartov a päť bodov (2+3).
Nashville bude v NHL jeho tretím klubom, predtým s Tampou Bay získal Stanleyho pohár. V dlhodobej fáze NHL má Colton na konte 404 odohratých stretnutí a 176 bodov (89 + 87). Vo vyraďovacích bitkách má bilanciu 75 zápasov a 28 bodov (13 + 15).
"Sme nadšení, že do nášho mixu útočníkov môžeme pridať Rossa Coltona. Ide o všestranného hráča s dobrou hrou na oboch stranách ihriska, ktorý dodá nášmu útoku drsnosť a húževnatosť, "uviedol generálny manažér Chris MacFarland, ktorý zkraja júna odišiel k Predators práve z Colorada.