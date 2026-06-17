San Jose posilňuje obranu. Získalo beka z Buffala, ktorý pomohol USA k zlatu na MS

Klub zámorskej NHL San Jose Sharks získal obrancu Michaela Kesselringa a 27. výber v drafte 2026 výmenou z Buffala Sabres. Opačným smerom putovala 20. voľba tohtoročného draftu.
Dvadsaťšesťročný Kesselring odohral v uplynulej sezóne iba 34 stretnutí základnej časti a zaznamenal dve asistencie, v priemere nastupoval na 13:24 min na zápas. Pridal aj jeden duel v play off, v ktorom Buffalo vypadlo v druhom kole.
Pravoruký obranca s výškou 196 cm je po vypršaní dvojročnej zmluvy v hodnote 2,8 milióna dolárov obmedzený voľný hráč.
Sabres ho získali v júni 2025 spolu s útočníkom Joshom Doanom z tímu Utah Mammoth výmenou za útočníka JJ Peterku.
Kesselringa draftoval Edmonton Oilers v roku 2018 zo 164. miesta. V NHL odohral za Arizonu Coyotes, Utah Mammoth a Buffalo Sabres 190 zápasov, v ktorých nazbieral 12 gólov a 55 bodov.
V roku 2025 pomohol reprezentácii USA získať zlato na majstrovstvách sveta a ukončiť 92-ročné čakanie krajiny na titul.