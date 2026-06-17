Po troch sezónach v LA Kings preberá Toronto. Je to špeciálna organizácia, hovorí tréner

Novým trénerom hokejistov Toronta Maple Leafs sa stal Jim Hiller. Bývalý kouč Los Angeles Kings nahradil na pozícii Craiga Berubeho, ktorého vedenie kanadského klubu NHL odvolalo z funkcie pred mesiacom.
Berubeho prepustil 13. mája už nový generálny manažér „javorových listov“ John Chayka, podľa ktorého bola zmena trénera nutná vzhľadom k potrebe „organizačného posunu“.
Hiller prevezme Maple Leafs po tom, ako tri sezóny viedol z pozície hlavného kormidelníka LA Kings.
Na striedačke „kráľov“ skončil 1. marca, vystriedal ho D.J. Smith. Hiller už v rokoch 2015-2019 pracoval v Toronte ako asistent trénera.
„Som neuveriteľne nadšený za možnosť vrátiť sa do Toronta a viesť Maple Leafs. Je to špeciálna organizácia so skvelými hráčmi, vášnivými fanúšikmi a vysokými očakávaniami.
Teším sa, ako budem môcť pracovať s našimi hráčmi a realizačným tímom a spravím všetko pre to, aby sme pomohli tomuto tímu dosiahnuť svoj plný potenciál,“ povedal 57-ročný Kanaďan pre oficiálny web profiligy.
Toronto v uplynulej sezóne zaostalo za očakávaniami. V Atlantickej divízii skončilo na poslednom ôsmom mieste, v celej Východnej konferencii sa umiestnilo na predposlednej 15. priečke. Prvýkrát od ročníka 2015/2016 tak chýbalo v play off.