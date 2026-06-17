Vegas našlo nového trénera len deň po odchode Tortorellu. Viedol farmársky tím v AHL

Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights našiel nového hlavného trénera len deň po oznámení odchodu Johna Tortorellu.
Generálny manažér Kelly McCrimmon v stredu informoval, že mužstvo povedie Ryan Craig, ktorý sa stane piatym hlavným trénerom v histórii organizácie.
Štyridsaťštyriročný Craig viedol počas uplynulých troch sezón farmársky tím Henderson Silver Knights v AHL. Predtým pôsobil šesť rokov ako asistent trénera vo Vegas.
Pod jeho vedením sa Henderson každoročne zlepšoval, keď zaznamenal 28 víťazstiev v sezóne 2023/2024, 29 o rok neskôr a v uplynulom ročníku 39 triumfov.
Tortorella prevzal Vegas 29. marca po nečakanom odvolaní Brucea Cassidyho. Golden Knights doviedol k bilancii 7-0-1 v závere základnej časti a následne k triumfom v sériách play off nad Utahom, Edmontonom a Coloradom.
Jeho zverenci postúpili až do finále Stanleyho pohára. V ňom však Vegas podľahlo Caroline 2:4 na zápasy.
„Ďakujeme ,Tortsovi´ za vedenie, ktoré poskytol nášmu tímu od svojho príchodu do organizácie v marci. Keď sme sa rozhodli priviesť ho do Vegas, potrebovali sme okamžitý impulz v kľúčovej fáze sezóny.
Jeho skúsenosti a líderstvo nám poskytli presne taký impulz, aký sme hľadali, a pomohli nám dostať sa do finále Stanleyho pohára.
Sme vďační za jeho zanietenie, úprimnosť a oddanosť našej organizácii a želáme jemu i jeho rodine všetko najlepšie,“ uviedol McCrimmon podľa TSN.
Craig počas hráčskej kariéry odohral časti ôsmich sezón v NHL. Ako útočník nastupoval za Tampu Bay Lightning, Pittsburgh Penguins a Columbus Blue Jackets.