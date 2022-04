Veľké chyby rozhodcov v NHL? Padol jeden gól po prihrávke rukou a jeden z ofsajdu

NEW YORK. Písala sa šestnásta minúta zápasu. Proti sebe nastúpili dve mužstvá, ktoré už s istotou nepostúpia do play off - Montreal Canadiens hostili Philadelphiu Flyers.

Komentátori sa po záberoch v priamom prenose zhodli, že išlo o ofsajd. Puk doletel do útočného pásma Blackhawks, no Patrick Kane bol vnútri skôr. Snažil sa dostať korčuľu na modrú čiaru a hrať, no - ako podotkli aj komentátori - Alex DeBrincat ho predbehol, dostal sa do pásma a ofsajd teda mal stále platiť.

Rozhodnutie rozhodcov ich napokon prekvapilo. Gól uznali, pričom sa v oficiálnom vyhlásení píše, že nebolo jasne preukázateľné, že bol Kane v momente vniknutia DeBrincata do pásma v postavení mimo hru.

Išlo o jediný gól "čiernych jastrabov" v zápase. Chicago podľahlo Los Angeles 1:4.