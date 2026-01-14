VIDEO: Chromiak v AHL opäť ukázal nechytateľnú strelu, presadil sa aj Mišiak

Martin Chromiak strelil 15. gól v sezóne.

Slovenský hokejista Martin Mišiak strelil svoj druhý gól v tejto sezóne AHL. Pridal aj piatu asistenciu a pomohol Rockfordu k víťazstvu 6:2 nad Manitobou.

Mišiak sa stal druhou hviezdou zápasu a pripísal si dva plusové body. Informoval o tom portál slovaknhl.sk.

Z gólu sa tešil aj Martin Chromiak, ktorého Ontario zdolalo Colorado 6:3. Pre slovenského útočníka išlo o 15. gól a 25. bod v ročníku, v ktorom odohral 36 duelov.

Juraj Pekarčík ukončil päťzápasové bodové suchoty asistenciou pri prehre Springfieldu 2:8 so Charlotte. Bol to jeho 16. bod (5+11) v 33 zápasoch tejto sezóny.

