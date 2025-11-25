VIDEO: Zákernosť na Nemca mu neprešla. Hráč Detroitu dostal najvyššiu pokutu

TASR|25. nov 2025 o 19:44
Slovenského obrancu pichol do brucha.

NEW YORK. Kanadský hokejista Ben Chiarot z Detroitu Red Wings dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL pokutu 5000 dolárov za zákrok na Šimona Nemca v pondelkovom zápase na ľade New Jersey Devils.

Zadák hostí v tretej tretine pri šarvátke pichol slovenského obrancu hokejkou do oblasti brucha.

Je to najvyššia možná pokuta, akú mohol Chiarot dostať na základe kolektívnej zmluvy. Peniaze poputujú do hráčskeho rezervného fondu, informoval oficiálny web zámorskej profiligy.

Nemec po nepríjemnom ataku zamieril do šatne, no po chvíli sa vrátil a pokračoval v zápase.

Nakoniec bol druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu, odohral 22:50 minút. Devils zvíťazili nad Red Wings 4:3.

VIDEO: Faul Chiarota na Šimona Nemca

