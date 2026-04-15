Kto prevezme reprezentáciu? Česi si volia nového trénera, favorit je jasný

Výkonný výbor Českého zväzu ľadového hokeja by mal na svojom štvrtkovom rokovaní zvoliť nástupcu Radima Rulíka vo funkcii hlavného trénera seniorskej reprezentácie. Podľa neoficiálnych informácií majú tím prevziať Zdeněk Moták s Pavlom Grossom.
"Informácie, že budeme rokovať o trénerovi, platia," povedal ČTK prezident zväzu Alois Hadamczik. Zároveň potvrdil, že nový kouč bude z Česka, zahraničný variant nie je na programe dňa.
"Uvidíme, aký bude mať názor výkonný výbor a s čím jeho členovia prídu," uviedol Hadamczik. Výkonný výbor je jedenásťčlenný.
Rulík vedie reprezentáciu od roku 2023 a predvlani s ňou zvíťazil na majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave. Svoj odchod oznámil pred mesiacom. Po sezóne mu skončí zmluva a Rulík sa aj so svojimi asistentmi Marekom Židlickým, Tomášom Plekancom a Ondrejom Pavelcom presunie do extraligového Kladna.
Za hlavných adeptov na uvoľnený post sú podľa médií Moták s Grossom. Moták doviedol v extralige k dvom titulom Třinec, na konci decembra ale na striedačke Oceliarov predčasne skončil. V januári bol menovaný koučom juniorskej reprezentácie.
Gross viedol posledné tri roky Spartu, z funkcie bol odvolaný v októbri. Väčšinu trénerskej kariéry pôsobil v Nemecku, v sezóne 2018/19 oslavoval titul na striedačke Mannheimu.