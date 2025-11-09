Českí hokejisti zvíťazili prvýkrát v sezóne, zničili Švajčiarsko jasným výsledkom

Fínske hry - turnaj EHT
Česko - Švajčiarsko 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly: 4. a 6. Chlapík, 24. Stránský, 28. Adámek
TAMPERE. Českí hokejisti porazili v poslednom stretnutí na Fínskych hrách v Tampere Švajčiarov 4:0 a pripísali si prvú výhru v sezóne. Dvakrát skóroval útočník Filip Chlapík, ktorý si navyše pripísal asistenciu.
Ak Fíni v severskom derby s doteraz stopercentnými Švédmi nezabodujú, obsadia zverenci kouča Radima Rulíka na úvodnom podujatí Euro Hockey Tour druhé miesto.
Chlapík zariadil českému tímu dvojgólový náskok hneď v úvode zápasu. V čase 3:45 otvoril skóre a v šiestej minúte sa presadil znova.
Presilovku päť na tri potom využil v 24. min Matej Stránsky, do polovice stretnutia potom pridal štvrtý zásah obranca Marian Adámek. Brankár Jozef Kořenár udržal tretíkrát v reprezentácii čisté konto.
Útočník Dominik Kubalík, ktorý dnes viedol mužstvo v úlohe kapitána, odohral jubilejný 100. zápas v drese národného tímu.
Priebeh zápasu
Česi, ktorí nastúpili nezvyčajne v modrých dresoch, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch štartov so Švédmi (1:3) a Fínmi (2:4) stretnutia výborne začali, hoci na oddych mali po sobotňajšom zápase o niekoľko hodín menej ako súper.
Kondelík sa po 78 sekundách natlačil do koncovky, dostal dokonca kotúč za bránkovú čiaru, ale tam dokĺzol až po tom, ako českého útočníka na hranici bránkoviska natlačil na gólmana Berru obranca Berni. Rozhodcovia dlho skúmali situáciu pri videu a gól neuznali.
Národné mužstvo napriek tomu nečakalo na vedúcu trefu dlho. V štvrtej minúte sa Chlapík prehnal okolo Chantona a strelou pod Berrovu vyrážačku otvoril skóre. O dve minúty neskôr išiel Chlapík osamotený na švajčiarskeho gólmana a prekonal ho strelou na bližšiu tyčku.
Šéf švajčiarskej striedačky Patrick Fischer si vzápätí vyžiadal oddychový čas. Nedlho po opätovnom začatí hry ale úradujúci vicemajstri sveta zle vystriedali, na trestnú lavicu zamieril Kessler a Česi hrali prvú presilovku. Chlapík v nej mohol dovŕšiť bleskový hattrick, lenže Berra bol proti.
Aj potom sa hralo pod taktovkou českého tímu, ktorý prišiel 41 sekúnd pred prvou sirénou o útočníka Radima Zohornu. Baechler prišiel pri zadnom hradení ako tretí do súboja, nešetrným krosčekom ho prišpendlil k mantinelu a tiež on v tej chvíli dohral - bol vylúčený na päť minút a do konca stretnutia. Otrasený Zohorna sa len sťažka dostal na striedačku.
Dlhú presilovku rozdelila prestávka a v úvode druhej časti zahneval v oslabení Jäger, no Kořenár sa prekvapiť nenechal. Gross potom zabránil Kubalíkovi najazdiť do vyloženej šance iba za cenu nedovoleného zákroku a Rulíkov výber mal k dispozícii 107 sekúnd presilovky päť na tri.
Jeden z brániaceho švajčiarskeho tria Schmid po jednej zo striel českých hráčov prišiel o hokejku, ktorú musel zlomenú upustiť na ľad, a nemal šancu vystriedať. Dokonale toho využil Stránsky, keď dostal nabité na kruh a tvrdou delovkou potvrdil pozíciu najlepšieho strelca švajčiarskej ligy.
Len čo sa Švajčiari dostali do plného počtu, poslal kotúč do hľadiska Chanton. Česi síce presilovku nezužitkovali, ale desať sekúnd po jej skončení Chlapík nabil Adámkovi, ktorý ranou bez prípravy na bližšiu tyčku pridal štvrtý gól. Tesne pred polovicou zápasu nahradil Berru v bránkovisku Aeschlimann, ktorý zachránil Švajčiarov pred ďalšou pohromou pri šanci Horkého.
V tretej tretine sa zápas dohrával a v hre bol zo všetkého najviac Korzerov čistý štít. V 45. min mu ho nezobral Jäger a český gólman oň neprišiel ani pri jedinom oslabení Čechov v celom stretnutí, keď fauloval vysokou palicou Ščotka.