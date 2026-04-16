Česká reprezentácia pozná nového trénera. Rulíka nahradí očakávané meno

Novým trénerom českej hokejovej reprezentácie bude od budúcej sezóny Zdeněk Moták, jeho asistentom Pavel Gross.
Nástupcu Radima Rulíka dnes zvolil výkonný výbor Českého zväzu ľadového hokeja, uviedol server iDNES.cz.
Hokejový zväz rozhodnutie funkcionárov plánuje oficiálne oznámiť o 18:00 na tlačovej konferencii.
62-ročná Moták doviedol v extralige k dvom titulom Třinec. Na konci decembra ale na striedačke Oceliarov predčasne skončil a v januári bol menovaný koučom juniorskej reprezentácie.
K dvadsiatke teraz budú zástupcovia zväzu hľadať nového hlavného trénera.