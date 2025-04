ONLINE: HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice dnes, Tipsport extraliga LIVE (3. zápas finále)

HC Kometa Brno



Kometa v Pardubicích dokázala ukořistit hned na startu série první bod, když původně nepříznivé skóre 0:1 otočila na svou stranu v prodloužení. Zápas rozhodl sváteční střelec obránce Rhett Holland.



Kometa slibně vstoupila i do druhého utkání. Jenže chvilka nepozornosti v rozmezí 32. a 33. minuty stála Kometu možnost jít v sérii do vedení 2:0, když inkasovala dvakrát.



Série je zatím hubená na vstřelené branky, oba celky se prosadily pouze třikrát, i proto by Kometa určitě potřebovala vyšší efektivitu v přesilových hrách.