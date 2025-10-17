Súd ho oslobodil zo sexuálneho napadnutia. Kanadský brankár dostáva novú šancu v NHL

LAS VEGAS. Kanadský hokejový brankár Carter Hart súhlasil s podpisom zmluvy s Vegas Golden Knights.
Stal sa tak prvým z piatich hráčov kanadskej juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý získal kontrakt v NHL po tom, čo bol oslobodený spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia v ostro sledovanom procese. O dohode na spolupráci informoval vo štvrtok klub z Nevady.
Hart a ostatní hráči však budú môcť nastúpiť do zápasov až od 1. decembra v súlade s procesom opätovného zaradenia do ligy, ktorý sa týka aj Michaela McLeoda, Dillona Dubeho, Cala Footea a Alexa Formentona.
Hart novinárom v tréningovom zariadení Golden Knights v Las Vegas povedal, že chce ukázať komunite svoj pravý charakter a to, kým je a čo predstavuje.
„Golden Knights sa stotožňujú s postupom a hodnotením, ktoré v tomto prípade vykonali NHL a Hráčska asociácia (NHLPA).
Naďalej sa hlásime k základným hodnotám, ktoré definovali našu organizáciu od jej vzniku, a očakávame, že naši hráči budú tieto štandardy spĺňať aj naďalej,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu.
Hart obnoví svoju kariéru vo veku 27 rokov v tíme Golden Knights po šiestich sezónach vo Philadelphii. Flyers minulý mesiac oznámili, že o návrat Harta nemajú záujem.
Jeho zástupcovia generálnemu manažérovi Danielovi Brieremu oznámili, že pre hráča bude lepšie začať odznova.
Novým začiatkom sa preňho stalo Vegas, kde momentálne pôsobia brankári Adin Hill a Akira Schmid.
„Som nesmierne vďačný, nadšený a poctený, že môžem byť súčasťou Golden Knights. Dnes som mal skvelý tréning s trénerom brankárov Seanom Burkeom a pár chalanmi. Bola to dlhá cesta späť k tomuto bodu, k hraniu hokeja - hry, ktorú milujem.
Bol som mimo hry rok a pol. Veľa som sa naučil, vyrástol som. Som jednoducho nadšený, že môžem ísť ďalej,“ povedal Hart.
Spomínanú päticu hráčov vlani obvinili v súvislosti s incidentom z roku 2018.
Sudca, ktorý prípad viedol, povedal, že prokuratúra nedokázala poskytnúť dostatočné dôkazy na odsúdenie a že výpovedi poškodenej chýbala dôveryhodnosť potrebná na opodstatnenie obvinení.
Liga uskutočnila vlastné vyšetrovanie, ktoré sa začalo na jar 2022, keď sa obvinenia dostali na verejnosť.
Pri oznámení harmonogramu opätovného zaradenia v septembri uviedla NHL, že udalosti, ktoré sa odohrali, boli hlboko znepokojujúce a neprijateľné a že aj keď sa nepreukázala trestná vina, správanie hráčov nespĺňalo štandard morálnej integrity.
NHLPA v tom čase uviedla, že hráči spolupracovali so všetkými vyšetrovaniami a považuje túto záležitosť za uzavretú.
