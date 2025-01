VIDEO: Po prestupe je ako vymenený. Vo svojom 1000. zápase v NHL zažiaril vo Winter Classic

"Bol to úžasný večer pre všetkých a mimoriadne príjemný aj vďaka tomu, že sme zvíťazili. To je vždy prvoradé," konštatoval obranca, ktorý pôsobil v organizácii Anaheimu od draftu v roku 2010 až do nedávneho trejdu.

Od decembrového príchodu k Blues odohral 9 zápasov, v ktorých nazbieral 7 bodov (3+4) a k tomu šesť plusových v hodnotení +/-.

VIDEO: Cam Fowler a jeho prvý gól