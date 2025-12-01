Kanadský obranca po zbavení obvinení posilnil tím AHL. Bol súčasťou sexuálneho škandálu

Cal Foote v archívnom zábere v drese New Jersey Devils.
Cal Foote v archívnom zábere v drese New Jersey Devils. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. dec 2025 o 20:26
Stal sa tak štvrtým z pätice pôvodne obvinených hráčov juniorskej reprezentácie, ktorý podpísal kontrakt.

Kanadský hokejový obranca Cal Foote posilnil tím v nižšej zámorskej AHL Chicago Wolves.

Stal sa tak štvrtým z pätice hráčov juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý podpísal nový kontrakt po oslobodení spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia.

Do škandálu boli zapletení aj brankár Carter Hart a útočníci Michael McLeod, Alex Formenton i Dillon Dube.

Hart podpísal dvojročnú zmluvu s Vegas Golden Knights, McLeod sa dohodol na spolupráci s Avangardom Omsk v ruskej KHL a Formenton hrá za švajčiarsky HC Ambri-Piotta. Dube je v tejto sezóne bez klubovej príslušnosti, pripomenula agentúra AP.

