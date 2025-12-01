Kanadský obranca po zbavení obvinení posilnil tím AHL. Bol súčasťou sexuálneho škandálu

Kanadský hokejový obranca Cal Foote posilnil tím v nižšej zámorskej AHL Chicago Wolves.
Stal sa tak štvrtým z pätice hráčov juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý podpísal nový kontrakt po oslobodení spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia.
Do škandálu boli zapletení aj brankár Carter Hart a útočníci Michael McLeod, Alex Formenton i Dillon Dube.
Hart podpísal dvojročnú zmluvu s Vegas Golden Knights, McLeod sa dohodol na spolupráci s Avangardom Omsk v ruskej KHL a Formenton hrá za švajčiarsky HC Ambri-Piotta. Dube je v tejto sezóne bez klubovej príslušnosti, pripomenula agentúra AP.
