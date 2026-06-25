Buffalo si poistilo svoju mladú hviezdu. Podpísalo s ňou lukratívny kontrakt

Americký hokejový klub Buffalo Sabres podpísal nový sedemročný kontrakt s útočníkom Zachom Bensonom. Dvadsaťjedenročný Kanaďan počas neho zarobí 7,5 miliónov dolárov za sezónu.
Buffalo si ho vybralo z 13. miesta draftu v roku 2023 a hneď v nasledujúcej sezóne mu dalo šancu v prvom tíme.
Benson sa jej chopil a v 71 dueloch nazbieral 30 bodov (11+19). V kádri sa etabloval aj v nasledujúcom ročníku a v tom uplynulom si v 65 zápasoch vytvoril maximá v počte gólov (13), asistencií (30) aj bodov (43).
V trinástich stretnutiach play off pridal deväť päť presných zásahov a štyri asistencie. Celkovo odohral v NHL 224 duelov a získal 110 bodov (39+71).
V lete mu mal vypršať nováčikovský kontrakt a Buffalo si chcelo zaistiť jeho dlhodobé služby.
„Vidím ho ako skutočného kľúčového hráča, ktorý spĺňa všetky požiadavky. Nemôžem o Zachovi Bensonovi povedať dosť dobrých vecí. Má zručnosti, hokejový cit, inštinkt, je neúprosný, je to súťaživý hráč.
Mal skvelé play off a som nadšený z úrovne, na ktorú sa stále môže dostať,“ povedal pre oficiálnu stránku Buffala generálny manažér Jarmo Kekäläinen.