ONLINE: Buffalo Sabres - New Jersey Devils, NHL LIVE (Nemec)

Hokejisti tímov Buffalo Sabres a New Jersey Devils dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese hostí sa predstaví slovenský obranca Šimon Nemec.
NHL 2025/2026
28.11.2025 o 22:00
Buffalo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Sledovať budeme v drese Devils aj slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý posledný duel rozhodol v predĺžení. Na svojom konte tak má už v aktuálnom ročníku 5 gólov a celkovo 14 bodov.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Buffalom Sabres a New Jersey Devils.
Buffalo opäť zažíva nepríjemnú sezónu a po 23 dueloch sú s 22 bodmi poslední vo východnej časti NHL. Najnovšie si odniesli porážku 2:4 z Pittsburghu, hoci predtým sa im podarilo dvakrát zvíťaziť a aspoň na chvíľu získať pozitívny impulz.
New Jersey pokračuje vo výbornej jazde a po 23 odohraných stretnutiach je s 31 bodmi na čele Východnej konferencie. Hoci „Diabli“ nedávno prežili slabšie obdobie, keď trikrát po sebe prehrali, rýchlo sa spamätali a v posledných dvoch dueloch opäť naplno bodovali. Najskôr zvládli domáci súboj s Detroitom, ktorý zdolali tesne 3:2, a následne rovnakým výsledkom, tentoraz po predĺžení, prelomili odpor St. Louis.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
