VIDEO: Tatar bol na ľade pri dôležitom góle. Praha otvorila sezónu NHL triumfom Slovákov

Šimon Nemec, obranca New Jersey: "Myslím si, že sme kontrolovali hru celý zápas. Po zranení som sa musel do toho dostať, pár tréningov som potreboval, ale myslím si, že to dnes bolo fajn."

Tomáš Tatar, útočník New Jersey: "Veľmi sme spokojní. Predviedli sme super výkon, určite najlepší, ktorý sme doteraz odohrali. Mali sme to pod kontrolou celý zápas. Mne sa s Hischierom a Mercerom hralo dobre, boli sme aktívni a chémia medzi nami funguje výborne."