New Jersey Devils vznikli v roce 1982 a na rozdíl od soupeře již mají vyryto své jméno na Stanleyově poháru třikrát (1995, 2000 a 2003), k čemuž dopomohli v různých letech i Robert Holík, Jaroslav Modrý, Petr Sýkora, Patrik Eliáš, Richard Šmehlík a Jiří Bicek. Poslední vyloženě vydařenou sezónou ďáblů byl ročník 2011/12, kdy hráli finále Stanley Cupu, od té doby však už jen dvakrát postoupili do play-off. Loni skončili s 81 body celkově až na 24. místě v základní části. Z české trojice zbyl v klubu po odchodech Vaněčka a Noska jen Ondřej Palát, naopak nově přibyl obránce Jakub Zbořil. Slovenský bek Šimon Nemec znovu přivítal krajana Tomáše Tatara, který se v létě vrátil po krátkých štacích v Coloradu a Seattlu. Na rozdíl od soupeře se New Jersey v přípravě trápilo, z šesti zápasů utrpělo pět porážek. V generálce nepomohl gól Zbořila ani dva zásahy posily ze San Jose Kevina Labance odvrátit těsnou porážku od silných NY Rangers 4:5.

Buffalo Sabres působí v NHL od roku 1970, Stanleyův pohár ještě šavle ve své sbírce nemají. Dvakrát podlehli až ve finále play-off: 1975 Philadelphii a v éře Dominika Haška a Miroslava Šatana roku 1999 Dallasu. Současnost je mnohem skromnější, Buffalo se už dlouhých 13 let nedostalo do play-off. V loňském ročníku obsadilo s 84 body celkovou 22. příčku v lize a postup mu unikl o sedm bodů. Nejlepším střelcem Sabres byl v posledních třech letech s celkovými 114 góly vždy Tage Thompson a nahrávačem stejně tak Rasmus Dahlin. V kádru Buffala figuruje český útočník Jiří Kulich, který byl ale z farmy povolán jen na jeden zápas a bylo by velkým překvapením, kdyby dostal příležitost v Praze. Letní příprava se hokejistům Buffala vydařila znamenitě, ze sedmi zápasů odešli jen jednou poraženi.

