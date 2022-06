Spolupracovali už vlani. Banská Bystrica bude mať farmársky tím

K spolupráci a hráčskym transferom medzi HC ´05 Banská Bystrica a HK Brezno došlo už počas sezóny 2021/2022 v rámci striedavých štartov. To obmedzovalo hráčov Brezna na maximálne dva zápasy v extraligovom drese "baranov".

Štatút oficiálnej farmy odstráni legislatívne prekážky a zintenzívni spoluprácu klubov. "Veľmi sa tešíme, že prišlo k dohode medzi nami a Breznom. Riešilo sa to v podstate hneď po sezóne, resp. po mojom nástupe do funkcie.

Prišli sme do Brezna s tým, že by sme chceli s nimi spolupracovať a nakoniec Brezno prišlo s ponukou, že by mohlo byť našou farmou, čo výrazne uľahčuje prechod hráčov medzi ich mužstvom a naším A-mužstvom," uviedol Hudec.