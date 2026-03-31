Toronto odvolalo generálneho manažéra. Naposledy hralo play off v roku 2016

Brad Treliving už nie je generálny manažér klubu zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs.
Klub s ním ukončil spoluprácu po necelých troch sezónach. Kontrakt mu pôvodne platil do konca ročníka 2026/2027.
Toronto figuruje až na 14. mieste vo Východnej konferencii, jedenásť bodov za priečkou, zaručujúcou postup do play off.
VIDEO: Toronto odvolalo Trelivinga z funkcie generálneho manažéra
Maple Leafs naposledy nepostúpili do bojov o Stanleyho pohár v roku 2016. Päťdesiatšesťročný Treliving predtým pôsobil na poste GM v Calgary Flames v rokoch 2014 až 2023, pripomenul portál TSN.
