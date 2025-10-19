VIDEO: Marchand si po bitke s kapitánom Buffala odniesol jeho prilbu. Bez mihnutia oka ju zničil

BRATISLAVA. Hokejisti Buffala Sabres dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne. Na domácom ľade zdolali v sobotu Floridu Panthers 3:0 a obhajcom Stanleyho pohára pripravili štvrtú prehru za sebou.
Prvýkrát v tomto ročníku nebodoval Brad Marchand, ktorý však o sebe dal vedieť typickým kontroverzným spôsobom.
Po šarvátke s obrancom Buffala Rasmusom Dahlinom totiž odišiel na trestnú lavicu s prilbou svojho súpera a tam mu ju zničil, keď z nej odtrhol ušká a hodil ju na ľad.
VIDEO: Bitka medzi Dahlinom a Marchandom
Dvoma gólmi z presiloviek prispel k triumfu „šablí" Josh Doan, tretí presný zásah pridal Owen Power.
Brankár Alex Lyon zaznamenal 32 zákrokov, zaznamenal prvé čisté konto v drese Sabres a piate v kariére. V sezóne 2022/23 odchytal 15 duelov aj v drese Panthers.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: