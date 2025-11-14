VIDEO: Marchand sa dostal do elitnej spoločnosti. V NHL získal svoj 1000. bod

NEW YORK. Hokejisti Floridy Panthers zdolali v nočnom zápase NHL Washington Capitals 6:3.
Slovenský obranca Martin Fehérváry ukončil stretnutie s mínuskou, dvoma strelami na bránku a ice timom 19:58 minúty.
Dve asistencie v drese „panterov" si pripísal Brad Marchand a zaznamenal tak 1000. bod v kariére.
Marchand zaznamenal jubilejný bod minútu a pol pred koncom, keď po jeho prihrávke spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo dvojnásobných obhajcov Stanley Cupu fínsky útočník Eetu Luostarinen.
VIDEO: Marchandov 1000. bod
Na ľad naskákali všetci hráči Panthers, aby s Marchandom oslávili jeho významný míľnik. Tridsaťsedemročný Kanaďan sa stal 102. hráčom v histórii NHL a dvanástym aktívnym, ktorý dosiahol na túto métu.
Na konte má 435 gólov a 565 asistencií v 1116 zápasoch. Zároveň natiahol svoju bodovú sériu na deväť duelov.
Pred zápasom potreboval na tisíci bod získať dva. „Dúfal som, že sa to podarí dnes večer, mal som tu rodinu," povedal Marchand, ktorý si po zápase vymenil dres s Alexom Ovečkinom.
„Som rád, že to vyšlo na domácom ľade, je to príjemnejšie. V celej histórii to dokázalo len 102 hráčov, je skvelé byť v tejto spoločnosti," dodal.
VIDEO: Zostrih zápasu Washington - Florida
