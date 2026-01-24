ONLINE: Boston Bruins - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Boston Bruins - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|24. jan 2026 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Boston Bruins - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Boston Bruins a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese Canadiens sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
25.01.2026 o 01:00
Boston
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
