Prvá sezóna v pozícii trénera Třinca a hneď finále. Nesmierne si to vážim, hovorí Žabka

Boris Žabka sa bude hneď vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera usilovať s hokejistami Třinca o titul. Jeho zverenci sa vo finále po dvoch rokoch stretnú s Pardubicami.
V príprave na sobotňajší štart série sa Oceliari sústredia hlavne na seba, povedal vo štvrtok Žabka novinárom.
"Pre mňa je každý deň v úlohe hlavného trénera nový. Nesmierne si to vážim, "uviedol Žabka. Do úlohy hlavného tímu povýšil koncom minulého roka po rezignácii Zdeňka Motáka.
Je to tímová práca
"Neskutočne mi pomáha realizačný tím, ktorý mám okolo seba. Niektoré veci nie sú viditeľné. Na kamerách je hlavný tréner, ale je to celá tímová práca, bez ktorej by som tu nebol, "povedal.
Třinec stratil v doterajšom priebehu play off len dve z trinástich stretnutí. Teraz sa postaví víťazovi základnej časti, ktorý je vo finále tretíkrát v rade.
V predchádzajúcich dvoch sezónach Pardubice dramatický boj o titul prehrali v poslednom možnom zápase. S Třincom v roku 2024 a vlani s Kometou Brno.
"Toto je vec, ktorá ide mimo nás. My sa budeme sústrediť na seba a musíme urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní my. Náš tím s tými situáciami má skúsenosti, "povedal Žabka k motivácii súpera.
"Kľúč pre nás bude dobrý vstup. Snažíme sa vytvoriť maximálnu vieru a pripravenosť, aby to vyšlo hneď v prvom striedaní."
Pardubice majú vo svojom tíme Romana Červenku, ktorý je najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom play off (8+8).
"Majú veľkú útočnú silu a vyrovnanosť na všetkých pozíciách. Je to náročný súper, ale verím, že to budeme aj my, "reagoval Žabka na otázku, kde vidí najväčšiu silu súpera.
Oceliari si zabezpečili účasť vo finále v sobotu večer a svojho súpera sa dozvedeli až po štyroch dňoch. Počítali aj s variantom, že rozhodujúci zápas vyhrá v Pardubiciach pražská Sparta.
Snažili sme sa sledovať hlavne detaily
"Pripravovali sme sa na oba tímy a snažili sme sa sledovať hlavne detaily smerom k našej hre. Možno len posledný zápas bol trošku opatrnejší.
Tímy sa viac zatiahli, bolo tam viac bránenia stredného pásma. V zápasoch predtým sme však získali materiálov veľa, "povedal Žabka.
V sérii Pardubíc so Spartou nikomu nefandil. "Nechceli sme si vyberať. Sparta mohla byť na jednej strane unavená, na druhej strane bolo vidieť, že v play off niečo vybudovala a sila jej kabíny bola poznať.
Sústredíme sa sami na seba, aby sme my boli čo najlepší," vyhlásil.
Druhé semifinále vyvrcholilo siedmym zápasom. Žabka ale neprikladá veľkú váhu tomu, že sa séria pretiahla.
Každý hráč a tím urobí všetko pre úspech
"Čaká nás finále. Každý hráč a tím urobí všetko pre to, aby bol úspešný.
Tu už každý dokáže ísť fyzicky na maximum. Nemám pocit, že by to bola nejaká veľká výhoda. Sústredíme sa na seba, aby sme boli mentálne aj fyzicky pripravení, "konštatoval.
K dispozícii má kompletný káder. Aj preto napríklad Richard Nedomlel naskakuje ako siedmy obranca hlavne v oslabeniach. V poslednom zápase zasiahol do hry až v polovici stretnutia.
"Celú sezónu sme hrali na sedem obrancov, snažili sme sa kvôli týmto momentom ušetriť sily, aby sme play off hrali na šesť," uviedol Žabka. Nedomlel je pripravený v pozícii siedmeho beka.
"Hrá, pretože tých zápasov je veľa a zvláda to skvele. Má bloky a je obetavý. Je to výborný charakter do kabíny, tým nám uľahčuje prácu, "ocenil.
Zaujímavou transformáciou prešiel aj Vladimír Dravecký, ktorý s Ocelářmi vybojoval na ľade päť titulov v rokoch 2019 a 2021 až 2024. Momentálne tímu pomáha predovšetkým ako asistent trénera.
"Aktuálne neviem, čo by sa muselo stať, aby hral. Máme všetkých hráčov zdravých, už to vyzerá, že z neho je čistý tréner, "povedal Žabka. "Vlado má pre nás veľký prínos.
Keď hráč končí, má kontakt s aktuálnym hokejom, dobré postrehy a hlavne má dobrú komunikáciu s hráčmi v kabíne, čo je najdôležitejšie, "vyzdvihol.