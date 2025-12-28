Slovenský kouč zažil víťaznú premiéru. Je česť trénovať Třinec, hovorí

Boris Žabka v nedeľu prežil víťaznú premiéru v úlohe hlavného trénera hokejistov Třinca.
Do tejto pozície sa dostal po konci Zdeňka Motáka, ktorý po piatkovej prehre tímu v Pardubiciach (3:5) rezignoval.
"Je česť trénovať tým, akým je Třinec. Som za to rád a vďačím celému vedeniu za podporu, "uviedol Žabka v rozhovore s novinármi po výhre 3:1 nad Kladnom.
Povedal, že Motákovo rozhodnutie prišlo ako blesk z čistého neba. "Prekvapilo nás, čo sa stalo. Nečakali sme to," doplnil bývalý obranca.
Zamerať sa chce predovšetkým na presilové hry
Třinec viedol koncom októbra extraligovú tabuľku o 11 bodov, potom sa ale karta otočila. V Pardubiciach prehrali dvanáste z posledných 16 stretnutí.
"Každá prehra jeho rozhodnutiu napomohla. Nerád by som to, ale za Zdeňka hodnotil,“povedal Žabka, ktorý rozšíril v priebehu minulej sezóny trénerský tandem Oceliarov ako druhý asistent.
Zamerať sa chce predovšetkým na presilové hry. Proti Kladnu jeho zverenci premárnili dokonca dve dvojminútové výhody päť na tri.
"Nie sme produktívni v presilovkách. Aj keď sme sa na ne pripravovali, tak nám to dnes úplne nevyšlo. Vo veľa zápasoch, ktoré sme stratili, sme si nepomohli presilovkou.
A potom sme práve o ten gól prehrali, "načrtol Žabka. "Vieme, že presilovky rozhodujú zápasy. Urobíme maximum, aby sme sa v nich zlepšili, "ubezpečil.
Hráči na striedačke potrebujú pokoj
V zostave uskutočnil pred stretnutím len pár zmien, ale miešal s útokmi počas hry. "Budeme vždy reagovať v danom zápase na jeho vývoj. Vedeli sme, že musíme výsledok ubrániť a ku koncu zápasu dostali šancu defenzívnejší hráči, "spresnil.
Na striedačke pôsobil veľmi pokojne, hoci počas hráčskej kariéry patril k emotívnym hokejistom. "Človek sa vyvíja a vyvíjam sa aj ja. Viem, že hráči na striedačke potrebujú pokoj, "vysvetlil Žabka s tým, že v kabíne občas ale vybuchne.
Považuje tiež za veľkú výhodu, že zostal v tíme asistent Jiří Raszka. "Musím ho pochváliť. V 99 percentách sa zhodneme veľmi rýchlo. Sme rovnocenní partneri.
Robíme tímové rozhodnutia," povedal Žabka. Zatiaľ netuší, či sa ich tandem rozšíri. "Urobíme maximum, aby všetko fungovalo. A uvidí sa, ako sa vyvinie situácia, "doplnil Žabka.