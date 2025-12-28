Škorvánek podržal svoje mužstvo. Vítkoviciam nepomohli ani asistencie Slovákov

Stanislav Škorvánek.
Stanislav Škorvánek. (Autor: Facebook/Mountfield HK)
TASR|28. dec 2025 o 19:13
ShareTweet0

Strelecky sa presadil aj Jakub Minárik v drese Karlových Varov.

Hokejisti Hradca Králové zvíťazili v nedeľnom zápase 35. kola českej extraligy na ľade Vítkovíc 5:3 a udržali sa na druhej priečke tabuľky.

Asistenciou sa na tom podieľal slovenský obranca Dávid Mudrák, jeho krajan v bránke Stanislav Škorvánek podržal mužstvo 26 zákrokmi. V drese domácich zaznamenali asistenciu kapitán Marek Hrivík a Samuel Kňažko.

Litvínov zvíťazil tretíkrát za sebou, keď si poradil s Českými Budějovicami 4:1. Za domácich chytal brankár Matej Tomek, ktorý si pripísal 33 úspešných zákrokov.

Fín Ville Petman zariadil triumf Plzne v Karlových Varoch 2:1. Jediný gól v drese domácich strelil Jakub Minárik, prihral mu Adam Lukošik.

Česká extraliga - 35. kolo

Verva Litvínov - Motor České Budějovice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Góly: 14. Maštalířský, 16. Jurčík, 58. Kaše, 59. Holmström - 22. Bulíř

/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas a mal 33 zákrokov/

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 17. Minárik (Lukošik) - 27. Schleiss, 53. Petman

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)

Góly: 19. Fasner, 52. Abdul (Kňažko), 59. Yetman (Abdul, Hrivík) - 26. Pour (Pavlík, Mudrák), 47. Kusý, 55. Pour, 56. Jergl, 60. Kohout

/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas a mal 26 zákrokov/

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Stanislav Škorvánek.
    Stanislav Škorvánek.
    Škorvánek podržal svoje mužstvo. Vítkoviciam nepomohli ani asistencie Slovákov
    dnes 19:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Škorvánek podržal svoje mužstvo. Vítkoviciam nepomohli ani asistencie Slovákov