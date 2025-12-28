Škorvánek podržal svoje mužstvo. Vítkoviciam nepomohli ani asistencie Slovákov

Hokejisti Hradca Králové zvíťazili v nedeľnom zápase 35. kola českej extraligy na ľade Vítkovíc 5:3 a udržali sa na druhej priečke tabuľky.
Asistenciou sa na tom podieľal slovenský obranca Dávid Mudrák, jeho krajan v bránke Stanislav Škorvánek podržal mužstvo 26 zákrokmi. V drese domácich zaznamenali asistenciu kapitán Marek Hrivík a Samuel Kňažko.
Litvínov zvíťazil tretíkrát za sebou, keď si poradil s Českými Budějovicami 4:1. Za domácich chytal brankár Matej Tomek, ktorý si pripísal 33 úspešných zákrokov.
Fín Ville Petman zariadil triumf Plzne v Karlových Varoch 2:1. Jediný gól v drese domácich strelil Jakub Minárik, prihral mu Adam Lukošik.
Česká extraliga - 35. kolo
Verva Litvínov - Motor České Budějovice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 14. Maštalířský, 16. Jurčík, 58. Kaše, 59. Holmström - 22. Bulíř
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas a mal 33 zákrokov/
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Minárik (Lukošik) - 27. Schleiss, 53. Petman
HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)
Góly: 19. Fasner, 52. Abdul (Kňažko), 59. Yetman (Abdul, Hrivík) - 26. Pour (Pavlík, Mudrák), 47. Kusý, 55. Pour, 56. Jergl, 60. Kohout
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas a mal 26 zákrokov/