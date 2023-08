Zaujímavá posila Banskej Bystrice. Prichádza obranca, ktorého draftovali v druhom kole

BRATISLAVA. Slovenský hokejový klub HC '05 Banská Bystrica získal do svojho extraligového kádra mladého amerického obrancu, ktorý bol ešte do 1. júla pod zmluvou s klubom New York Islanders zo zámorskej NHL.

Dvadsaťtriročný Bode Wilde si v profilige nezahral napriek tomu, že ho "ostrovania" draftovali v roku 2018 zo 41. miesta a patril medzi veľké nádeje organizácie.

Rodák z kanadského Montrealu a niekdajší mládežnícky reprezentant USA pôsobil v ostatnej sezóne v klube Atlanta Gladiators z tretej najvyššej mužskej súťaže v zámorí ECHL, na konte má aj časti dvoch ročníkov v tíme Bridgeport Sound Tigers z AHL.