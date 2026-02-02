Nashville príde o známeho generálneho manažéra. Trotz si spravil meno ako hlavný tréner

Barry Trotz skončí na pozícii generálneho manažéra klubu zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators. Vo funkcii zotrvá iba dovtedy, kým sa nenájde jeho nástupca. Informoval o tom portál TSN.
Trotz nastúpil na post GM v roku 2023, predtým v rokoch 1998 až 2013 pôsobil v Nashville ako hlavný tréner.
„Predátori“ momentálne strácajú štyri body na Los Angeles Kings v boji o poslednú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie. Vlani sa do vyraďovačky nedostali.
Minulý týždeň Trotz pripustil, že klub môže vymeniť svojho najproduktívnejšieho hráča Ryana O'Reillyho do iného klubu. „Nič nie je vylúčené. Musím si vypočuť všetky ponuky,“ povedal pre zámorské médiá.
