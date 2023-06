Banská Bystrica angažovala kanadského centra. Prichádza z konkurenčného Zvolena

V tíme trénera Douga Sheddena by mal produktivitou nahradiť krajana Brandena Troocka, ktorý strelil v ročníku 2022/2023 celkovo 30 gólov. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

BANSKÁ BYSTRICA. Kanadský hokejový útočník Carter Turnbull zmenil pôsobisko v slovenskej extralige, keď zamieril z HKM Zvolen do HC ´05 Banská Bystrica.

V play-off nastúpil do 7 duelov s bilanciou 1+1. "Turnbull je postavou menší, no nebojí sa hrať do tela.

Zároveň potrebujeme niekoho, kto nahradí Troocka. Hoci ide o iného hráča ako on, Turnbull by mal byť schopný streliť 20 a viac gólov," poznamenal Shedden.