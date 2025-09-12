ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 1. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.09.2025 o 17:30
1. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0)
6' minúta
Prebiehajúci
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Jobbágy – Durmis, Vyšný.
Prenos
05:02
Šoltés zavaril hosťujúcej obrane, keď sa ocitol v nebezpečnej pozícii! Jeho zakončenie na vzdialenejšiu tyčku ale tesne míňa bránku!
04:48
Hra sa presunula opäť pred Kantora, ktorý musel vyraziť ďalšiu strelu.
03:48
Galipeau to zobral na seba, jeho zakončenie ale letí iba do bočnej siete.
03:12
Píska sa zakázané uvoľnenie, hra sa presúva pred Kantora.
03:05
Hostia získali puk a môžu vyraziť dopredu.
02:44
Kantor vyráža strelu, domáci však môžu pokračovať v hre.
02:14
Hra je prerušená, vhadzovať sa bude pred útočným pásmom domácich.
01:58
Zvolenčania prežili prvé strelecké pokusy na vlastnú bránku, ktoré však napokon zamierili mimo.
01:22
Domácim sa podarilo nasťahovať v útočnom pásme.
00:32
Bystričania vyčkávajú za vlastnou bránkou, kde si počkajú na prestriedanie.
00:11
Domáce mužstvo zakladá prvú útočnú akciu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Vitols) – Galipeau, Lucas, Lee, Žabka, Stránsky, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Dej.
Tréner: Vlastimil Wojnar.
HKM Zvolen: Kantor (Petrík) – Valach, Brejčák, Wesley, Golian, Kobolka, Beňo, Rausa, Kowalczyk – Zuzin, Cassels, Hecl – Troock, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, Hybský, Bodnár.
Tréner: Peter Mikula.
Rozhodca: Štefik, Jobbágy – Durmis, Vyšný.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen. Ihneď na úvod nás tak čaká tradičné podpolianske derby.
Banská Bystrica má za sebou vydarenú prípravu, keď navyše ovládla Memoriál Pavla Zábojníka. Vo Zvolene uspela s Vítkovicami 5:3 a domácim tímom 5:2, naopak nestačila na slovinskú Olimpiju 2:3 po nájazdoch. V rámci prípravy sa barani vyznamenali v súbojoch proti českým tímom, keď uspeli aj s Třincom 6:3 a Frýdkom-Místkom 4:3. Bystričania sa do nového ročníka posilnili o viacero legionárov. Bránkovisko posilnil Eriks Vitols, do defenzívy prišli Olivier Galipeau, Andre Lucas či Justin Lee. Ofenzíva vyniká predovšetkým slovenským jadrom, ktoré dopĺňa už známa tvár Carter Turnbull.
Zvolen zakončil tohtoročnú prípravu porážkou 4:8 proti Českým Budějoviciam, pričom zaznamenal triumfy nad Black Wings Linzom 4:3 sn, Vítkovicami 4:3 sn, Olimpijou 4:2, Vsetínom 5:1 či Žiarom nad Hronom 4:2. V úvode pritom doviedol súboj s Kometou Brno do predĺženia, kde napokon podľahol 3:4. Bránkovisko Zvolenčanov bude strážiť opäť Pavel Kantor, obranu posilnil Josh Wesley, Andrej Golian či Juraj Valach. Ofenzívu doplnila dvojica legionárov – Tanner Kaspick a Branden Troock. Medzi posilami pôvodne figuroval aj Jayce Hawryluk, s ktorým sa však klub rozhodol ukončiť spoluprácu ešte pred prvým zápasom.
V rámci uplynulej sezóny zohrali obe mužstvá na bystrickom ľade celkovo tri stretnutia. Zatiaľ čo domáci tím uspel iba v druhom vystúpení 4:0, Zvolenčania si odniesli dve víťazstvá po výsledkoch 3:1 a 7:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.