Bystrica má nového kouča, no Országh zatiaľ neodchádza. So zväzom uzavrel dohodu

Banskobystričania vstupujú do sezóny s 27-členným kádrom s piatimi legionármi. Posledného šiesteho by chceli získať počas septembra až októbra z nemenovaného švédskeho klubu.

„Som najmä rád, že tu máme Vlastimila Wojnara, úspešného trénera so skúsenosťami v slovenskej extralige. V kádri je kvalitnejšie slovenské jadro hráčov, skúsenejšie než vlani, no a je tam i mix potenciálu, ktorý potrebuje tvrdú dennú prácu.

Sú tu hokejisti, ktorí majú už tituly, aj s Banskou Bystricou, takže vedia ako sa extraliga vyhráva. Potom sú tu chlapci, ktoré ešte titul nevyhrali, no badať, že by chceli mať vo vitrínke medailu, ideálne zlatú. Ciele majú byť najvyššie. Urobíme všetko, aby sme ich naplnili.“

„Je to veľká pokora a veľká zodpovednosť, taktiež výzva, najmä snaha adekvátne nahradiť Vlada Országha. Je to kvalitný tréner, ukázal mi určité systémové hokejové veci, ktoré v Banskej Bystrici zaviedol.

Po dvoch rokoch sa do Banskej Bystrice vracia vysoký a robustný útočník Michal Kabáč, ktorý sa upísal na dva roky.

Tento 29-ročný hokejista už získal dva majstrovské tituly s tímom spod Urpína a netají smelé ambície ani v nastávajúcej sezóne: „V Banskej Bystrici som sa vždy cítil dobre a dúfam, že tomu bude tak i teraz. Je fajn vidieť na ľade nový tím pokope, väčšina sa poznáme, verím, že sa vytvorí dobrá partia.

Pre mňa je to už dlhší čas, čo sa mi niečo podarilo vyhrať. Bol by som najradšej, aby ciele boli najvyššie a niečo sa vyhrať aj podarilo. To by som si prial. S trénerom Vlastimilom Wojnarom sme už absolvovali mítingy, bola s ním debata, takže si myslím, že Vlada Országha nahradil dobrý človek a tréner.“