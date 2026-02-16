Odohral len druhý zápas. Osemnásťročný útočník Bystrice strelil premiérový gól

Hokejisti Banskej Bystrice si držia piatu priečku v tabuľke Tipsport ligy zaručujúcu priamu účasť v play off aj po nedeľnom 48. kole.
Na domácom ľade totiž zdolali už šiestykrát v sezóne Duklu Trenčín, tentoraz výsledkom 4:1. Výrazný podiel mal na tom bystrický center Oleksij Myklucha, ktorý bol pri troch góloch zo štyroch, pričom si pripísal zásah s prívlastkom víťazný.
Po stretnutí netajil spokojnosť: „S chalanmi v mojom útoku sa mi hrá dobre. Máme šance, hráme celkovo dobre. Naše kanadské body sú iba bonusom.“
Myklucha strelil gól na 2:0, následne prihral v presilovke na gól Valachovi na 3:1 a potom kanonierovi Turnbullovi na konečných 4:1.
„V prvej tretine sme boli lepší, mali sme šance. V druhej to pokazili fauly, mali sme dosť oslabení, dostali sme nešťastný gól z odrazu od mantinela, potom to už bolo vyrovnané za stavu 2:1.
Bolo veľmi dôležité, že sme v tretej tretine využili presilovku a zápas sa trochu upokojil. Dali sme potom na 4:1 a už sme sa tešili z víťazstva,“ zhodnotil duel 23-ročný stredný útočník Banskej Bystrice.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Trenčín
Vyjadril sa aj k aktuálnej forme mužstva, ktoré strieda prehry s výhrami: „Myslím si, že doma hráme slušne, no musíme zlepšiť hru vonku a zbierať body aj z ľadov súperov. Treba na tomto ešte zapracovať a uhrávať aj vonkajšie zápasy."
Skóre nedeľného duelu otvoril iba 18-ročný krídelník Banskej Bystrice Milan Paučík. Bol to pre neho premiérový zásah u mužov a zároveň aj prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži.
V mixzóne pred mikrofónmi tak neskrýval pozitívne emócie: „Bol to výborný pocit, no trošku som dal taký šťastný gól. Nepozeral som sa poriadne ani na bránku, vystrelil som a padlo to tam, bola tam aj clona. Som rád za príležitosť, akú som dostal.“
Paučík hral druhý extraligový zápas, v tom prvom piatkovom na ľade Žiliny si pripísal prvý kanadský bod za asistenciu a v druhom už aj prvý gól.
„Chlapci si zo mňa robia trochu srandu, že mám šťastie, ale tešia sa hádam všetci,“ smial sa mladík spod Urpína, ktorý očakáva, že v šatni ho tieto premiérové situácie vyjdú draho.
K víťaznému duelu ešte poznamenal: „Podali sme dobrý výkon, hlavne chlapci, ktorí boli na oslabeniach, to bolo kľúčové. Čo sa týka nášho štvrtého útoku, v ktorom som hral, tak na to, že sme juniori, si myslím, že sme podali dobrý výkon. Som spokojný.“