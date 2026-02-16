Odohral len druhý zápas. Osemnásťročný útočník Bystrice strelil premiérový gól

Gólová radosť Banskej Bystrice
Gólová radosť Banskej Bystrice (Autor: TASR)
TASR|16. feb 2026 o 08:25
ShareTweet0

Banská Bystrica zdolala Trenčín už šiestykrát v sezóne.

Hokejisti Banskej Bystrice si držia piatu priečku v tabuľke Tipsport ligy zaručujúcu priamu účasť v play off aj po nedeľnom 48. kole.

Na domácom ľade totiž zdolali už šiestykrát v sezóne Duklu Trenčín, tentoraz výsledkom 4:1. Výrazný podiel mal na tom bystrický center Oleksij Myklucha, ktorý bol pri troch góloch zo štyroch, pričom si pripísal zásah s prívlastkom víťazný.

Po stretnutí netajil spokojnosť: „S chalanmi v mojom útoku sa mi hrá dobre. Máme šance, hráme celkovo dobre. Naše kanadské body sú iba bonusom.“

Myklucha strelil gól na 2:0, následne prihral v presilovke na gól Valachovi na 3:1 a potom kanonierovi Turnbullovi na konečných 4:1.

„V prvej tretine sme boli lepší, mali sme šance. V druhej to pokazili fauly, mali sme dosť oslabení, dostali sme nešťastný gól z odrazu od mantinela, potom to už bolo vyrovnané za stavu 2:1.

Bolo veľmi dôležité, že sme v tretej tretine využili presilovku a zápas sa trochu upokojil. Dali sme potom na 4:1 a už sme sa tešili z víťazstva,“ zhodnotil duel 23-ročný stredný útočník Banskej Bystrice.

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Trenčín

Vyjadril sa aj k aktuálnej forme mužstva, ktoré strieda prehry s výhrami: „Myslím si, že doma hráme slušne, no musíme zlepšiť hru vonku a zbierať body aj z ľadov súperov. Treba na tomto ešte zapracovať a uhrávať aj vonkajšie zápasy."

Skóre nedeľného duelu otvoril iba 18-ročný krídelník Banskej Bystrice Milan Paučík. Bol to pre neho premiérový zásah u mužov a zároveň aj prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži.

V mixzóne pred mikrofónmi tak neskrýval pozitívne emócie: „Bol to výborný pocit, no trošku som dal taký šťastný gól. Nepozeral som sa poriadne ani na bránku, vystrelil som a padlo to tam, bola tam aj clona. Som rád za príležitosť, akú som dostal.“

Paučík hral druhý extraligový zápas, v tom prvom piatkovom na ľade Žiliny si pripísal prvý kanadský bod za asistenciu a v druhom už aj prvý gól.

„Chlapci si zo mňa robia trochu srandu, že mám šťastie, ale tešia sa hádam všetci,“ smial sa mladík spod Urpína, ktorý očakáva, že v šatni ho tieto premiérové situácie vyjdú draho.

K víťaznému duelu ešte poznamenal: „Podali sme dobrý výkon, hlavne chlapci, ktorí boli na oslabeniach, to bolo kľúčové. Čo sa týka nášho štvrtého útoku, v ktorom som hral, tak na to, že sme juniori, si myslím, že sme podali dobrý výkon. Som spokojný.“

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Gólová radosť Banskej Bystrice
Gólová radosť Banskej Bystrice
Odohral len druhý zápas. Osemnásťročný útočník Bystrice strelil premiérový gól
dnes 08:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Odohral len druhý zápas. Osemnásťročný útočník Bystrice strelil premiérový gól