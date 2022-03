Bystričania nezvládli duel o šieste miesto v hlavách, myslí si Karhula

BANSKÁ BYTSRICA. Hokejisti Banskej Bystrice nezvládli posledné kolo základnej časti Tipos extraligy 2021/2022, keď na domácom ľade prehrali so Spišskou Novou Vsou 2:3. Ak by duel vyhrali, vybojovali by si práve šiestu priečku zaručujúcu priamy postup do play off. V nedeľnom stretnutí sa ujali vedenia 1:0 a mali množstvo šanci na druhý gól, no od 37. minúty, keď súper vyrovnal, sa dostali do akéhosi kŕču, v tretej tretine inkasovali ďalší gól na 1:2 a v závere pri hre bez brankára nedokázali vyrovnať a vynútiť si predĺženie, či samostatné nájazdy.

Pri vývoji duelu Michalovce – Poprad by im na postup do play off stačili aj dva body. "Posledný mesiac a pol sme sa trošku pohli v tabuľke nahor a dnes sme boli prvýkrát pod tlakom, že keď vyhráme zápas, tak budeme na šiestom mieste. Okrem prvej tretiny, v tej druhej a tretej sme sa báli hrať. Príliš sme tlačili na pílu. Možno si chlapci až nad mieru uvedomovali, čo sa môže stať. Zápas sme nezvládli v rozhodujúcich momentoch. Vždy je to o hlave, o nastavení, ako si kto verí - neverí v konkrétnej situácii.

V prvých 35. minútach sme mohli pridať druhý gól na 2:0, no ten sme nepridali, oni dali jeden a už to bolo v hlavách, že ak ďalší dostanem, je to zlé a ak jeden dám, je to lepšie. Bohužiaľ sme inkasovali a nevedeli sme sa z toho nejako prebrať a spamätať,“ hodnotil prehru banskobystrický tréner Antti Karhula. Nezvládnutý duel mrzel aj strelcov oboch banskobystrických gólov v zápase. „Mali sme viac z hry, ale v tretej tretine sme na začiatku poľavili, Spišiaci dali napokon až dva góly, nám sa nedarilo skórovať. Ten môj znižujúci zásah na 2:3 prišiel príliš neskoro. Mrzí nás to. Dali sme si na seba asi prílišný tlak, no dve tretiny sme súpera trápili. Až v tretej sme nejako poľavili. Neviem si to vysvetliť. Skúšali sme v závere niečo s výsledkom spraviť, ale Spišiaci si to ustrážili,“ tvrdil mladý útočník Jakub Urbánek.