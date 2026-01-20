ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo - predohrávka)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.01.2026 o 17:30
42. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 42. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Spišská Nová Ves.
Bystričania sa po dvoch prehrách so Slovanom Bratislava 2:3 a Liptovským Mikulášom 1:8 odčinili doma pred vlastnými fanúšikmi, keď otočili duel s Michalovcami a zvíťazili 5:4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves sa podobne prezentovala dvoma porážkami s Popradom či Nitrou, následne však v poslednom kole zvíťazila nad Zvolenom 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.