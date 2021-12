Prešov po kanári vyplienil Bystricu. Bokroš vybil klin klinom

„Všetci sme sa tešili, že sme doma a snažili sme sa otočiť tú nepriazeň, ktorú máme. Musíme však ďalej hľadať cestu ako to zvrátiť. Už je to dlho a niečo sa musí stať.

Bohužiaľ, nevychádza to. V tréningoch skúšame všeličo, ale keď to máme využiť, tak to nevyužijeme,“ nechal sa počuť.

Nevravím, že budeme vyhrávať každý zápas, ale keď sa budeme pokúšať, tak to tam určite padne. Ďalšia vec je, že my sme šance mali, len hráči, ktorí majú puk, sú zodpovední, aby tú príležitosť využili čo najlepšie.

Momentálne sme v situácii, že keď prvá lajna nedá gól, ostatní sa nevedia chytiť. Musí to niekto zobrať na seba a ukázať ostatným aké jednoduché je to dávať góly,“ pokračoval Kabáč.

Aj počas hry púšťali v reproduktoroch povzbudzovanie fanúšikov. Niektorí to vnímali, iní nie:

„Je to smutné, videli ste to sami. Po minulej sezóne by som neveril, že sa to ešte zopakuje. Môžeme len veriť a dúfať, že čo najskôr pustia aspoň nejaký počet divákov,“ doplnil Droppa.

Je Welychka expertom na Banskú Bystricu?

Kanadský útočník Bret Welychka nasúkal Banskobystričanom hattrick a pridal aj jednu asistenciu v prvom zápase tohto ročníka, teraz pridal víťazný zásah pri výhre 3:0 a zároveň to bol prvý presný zásah na prerobenom štadióne.