Košice aj Michalovce doma zlyhali, o všetky body ich obrali Nitra a Nové Zámky

Kalle Kaskinen, tréner HC Košice: "Bol to nepríjemný začiatok. Dostali sme dva rýchle góly, no mali sme šancu vrátiť sa do zápasu.

Ako hlavný tréner som zodpovedný za výsledky. Nemôžeme sa spoliehať na to, že vyhráme s jedným streleným gólom. To musíme zlepšiť."



Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra: "Musím pochváliť našich hráčov na čele s brankárom za veľmi zodpovedný výkon. Som rád, že sme sa vzchopili po zápasoch, ktoré sme nezvládli ideálne.

Mali sme veľmi dobrý pohyb, súpera sme nepúšťali do vyložených šancí a prečíslení."