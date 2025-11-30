ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.
HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. nov 2025 o 13:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 24. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.11.2025 o 16:30
24. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 24. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov.

Banská Bystrica sa vrátila po reprezentačnej prestávke víťazne, keď uspela na domácom ľade 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom. Následne však nestačila na Michalovce a Košice, pričom jej ďalšie zápasy boli odložené z dôvodu choroby v tíme. Po návrate ale schytali na domácom ľade debakel 1:8 s Nitrou, doma zas podľahli rivalovi zo Zvolena 0:4.

Prešov je aj naďalej na chvoste tabuľky, hoci návrat po reprezentačnej prestávke odštartovali víťazstvom 4:3 nad Michalovcami. Po prehre 1:6 s Košicami prišla ďalšia výhra, tentokrát proti Spišskej Novej Vsi. Odvtedy však Prešovčania ťahajú už iba sériu prehier, keď postupne nestačili na Nitru, Zvolen a Poprad.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)