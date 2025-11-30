ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 16:30
24. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 24. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov.
Banská Bystrica sa vrátila po reprezentačnej prestávke víťazne, keď uspela na domácom ľade 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom. Následne však nestačila na Michalovce a Košice, pričom jej ďalšie zápasy boli odložené z dôvodu choroby v tíme. Po návrate ale schytali na domácom ľade debakel 1:8 s Nitrou, doma zas podľahli rivalovi zo Zvolena 0:4.
Prešov je aj naďalej na chvoste tabuľky, hoci návrat po reprezentačnej prestávke odštartovali víťazstvom 4:3 nad Michalovcami. Po prehre 1:6 s Košicami prišla ďalšia výhra, tentokrát proti Spišskej Novej Vsi. Odvtedy však Prešovčania ťahajú už iba sériu prehier, keď postupne nestačili na Nitru, Zvolen a Poprad.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.